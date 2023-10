Offener Judenhass: „Nie wieder“ ist genau jetzt

Das Video ist so verstörend, dass man wünschte, es wären „Fake News“. Gefilmt von einem freien Journalisten am Rande einer illegalen Pro-Palästina-Demo in Hamburg. Da brüllt ein Teenager Folgendes in die Kamera: „Ich wünsche mir Adolf Hitler zurück, das ist meine Meinung. Ich bin für Hitler, vergast die Juden.“ Dann verschwindet er mit seinen Freunden in der Nacht.