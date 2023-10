Mehr als Dutzend Tote bei Brand in Bergwerk

Bei einem Brand in einem Kohlebergwerk in der zentralasiatischen Republik Kasachstan sind mindestens 21 Arbeiter ums Leben gekommen. Dutzende weitere Bergleute galten nach dem Unglück in der Industriestadt Karaganda als vermisst, wie die Betreiberfirma Arcelormittal laut der russischen Nachrichtenagentur TASS mitteilte.