Bereits 335 Salmonellenfälle mit Hühnerfleisch

Mann aus Kärnten gestorben

Neun Betroffene in drei Ländern wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Ein Mann in Kärnten ist gestorben. Erhebungen ergaben damals laut Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Zusammenhang mit in Polen produzierten Hühnerkebap-Spießen.