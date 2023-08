Tödliche Keime in Kebab: 27 Österreicher erkrankt

Schon vor einem Jahr hatten Salmonellen in Ferrero-Kinderschokoeiern für eine europaweite Krankheits-Welle gesorgt mit knapp 400 Fällen gesorgt. 14 bestätigte Erkrankungen - zehn davon waren Kinder im Alter von zumeist unter 10 Jahren, die Hälfte von ihnen kam in Kliniken - gab es damals alleine in Österreich. Das Werk in Belgien musste vorübergehend schließen.