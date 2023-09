Wie Red-Bull-Verschlinger vor Salmonellen schützt

Salmonellen sorgten hierzulande zuletzt in Zusammenhang mit Billigfleisch aus Polen für Negativschlagzeilen - und einen Todesfall. WHO-Zahlen zufolge fallen den Erregern alljährlich allein in Europa 2000 Menschen zum Opfer. Ein in Wien entdecktes Bakterium könnte dem nun ein Ende setzen. Was dieses mit Red Bull und stinkenden Blähungen zu tun hat, erfahren Sie hier.