US-Polizei: „Alles melden, was verdächtig scheint“

Auto des Verdächtigen gefunden

Hunderte Polizeibeamte suchen nun nach dem Täter, der weiterhin flüchtig ist. Das Auto des Verdächtigen, ein weißer SUV, wurde mittlerweile in der Nachbarstadt Lisbon gefunden. Von dem mutmaßlichen Amokschützen Robert Card (40) fehlt allerdings weiterhin jede Spur. Card war Sergeant First Class der US Army, allerdings war er nie im Kriegseinsatz. Er soll unter psychischen Störungen leiden und schon in der Vergangenheit mit Anschlägen gedroht haben.