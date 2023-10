Amok-Schütze richtet in Maine wahres Blutbad an

Ein Mitglied des Stadtrates von Lewiston, Robert McCarthy, sagte jedoch dem TV-Sender CNN, nach Erkenntnissen der Stadtverwaltung gebe es bereits 22 Tote und „viele, viele weitere Verletzte“. McCarthy sagte, die Krankenhäuser in der kleinen Stadt seien nicht dafür ausgelegt, mit einer Lage wie dieser fertig zu werden - „sie tun, was sie können“. Die Lage sei surreal. „Es ist einfach so unwirklich. Man sieht es in den Nachrichten und sagt sich, dass das hier nie passieren wird. Und dann passiert es hier und es haut dich einfach um.“