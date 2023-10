Vorfreude aufs Wochenende: Es wird sonnig und mild

Sogar 21 Grad am Sonntag zu erwarten

Am Sonntagvormittag können sich noch einige Nebelfelder besonders auf der Alpensüdseite und auch im Nordosten hartnäckig einige Stunden lang halten. Wolken sammeln sich auch im Südwesten - sonst überwiegt ein freundliches Himmelsbild und die Sonne scheint recht häufig. Jedoch kommt zwischen Vorarlberg und der Obersteiermark teils kräftiger Südföhn auf, der in klassischen Föhnstrichen mit kräftigen Böen bis in einige Tallagen vordringt. Die Frühtemperaturen steigen meist auf zwei bis zehn, die Tageshöchsttemperaturen je nach Nebel- oder Sonnenscheindauer und Föhneinwirkung auf elf bis 21 Grad.