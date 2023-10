Automesse in Tokio: Schräg, vernünftig, emotional

Koji Sato ist kein Mann der aufgeregten Worte. Wenn er als erster Autoboss auf der Bühne steht und mit der großen Toyota-Pressekonferenz die Japan Mobility Show eröffnet, dann könnte er den versammelten Journalisten auch die Primzahlen aufzählen oder das Periodensystem der Elemente erklären. Während seine deutschen Kollegen auf Messen wie in München lautstark den Aufbruch in neue Zeiten verkünden, sie in Peking von der Eroberung der Welt schwärmen und alle hier wie dort bei jeder Gelegenheit für die Autowelt den größten Umbruch aller Zeiten proklamieren, steht er auf der Bühne, als würde es weder eine elektrische Revolution geben, noch den hungrigen Nachbarn oder die digitale Neuordnung.