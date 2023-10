Darabos: „Hätte viel in der EU bewirken können“

Wortwörtlich sagte er zu der Entscheidung: „Schade. Ich hätte es sehr gerne gemacht. Als früherer Verteidigungsminister hätte ich viel in der EU bewirken können.“ Und der Burgenländer übt heftige Kritik an der SPÖ-Parteispitze: „Die Bundespartei tut sich keinen Gefallen, indem sie dem Burgenland nicht den Platz fünf oder sechs zugestanden hat. Das war eine Art sachlich vorgetragene Kampfansage. Gerade in diesen Zeiten, wo die SPÖ nicht gefestigt ist, hätte Babler Doskozil entgegen kommen sollen“, so Ex-Minister Darabos.