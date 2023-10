„Der Rollstuhl ist sch***, aber ich lebe gerne“

Ein Energiebündel war er schon immer, mit starkem Hang zum Extremen, sagt Thomas Frühwirth über sich selbst. Und einer, der sich kein Blatt vor den Mund nimmt: „Unterm Strich ist es scheiße, im Rollstuhl zu sitzen. Aber ich lebe einfach gerne“, so Österreichs Behindertensportler des Jahres, der sich selbst - in Anlehnung an eine Comicfigur - gerne als „Tigger-Tom“ bezeichnet.