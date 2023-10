Eine Lampe, die Stürze erkennt und um Hilfe ruft

Sie sehen wie gewöhnliche Deckenleuchten aus, und doch steckt in Nobi-Lampen so viel mehr. Vor fünf Jahren vom Belgier Roeland Pelgrims in Antwerpen erfunden, werden die Leuchten mittlerweile in 15 Ländern vertrieben und verrichten dort in Pflegeeinrichtungen, Krankenanstalten und auch Privathäusern wertvolle Dienste - sie erkennen nämlich, wenn jemand stürzt, und reagieren darauf.