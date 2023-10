Israels Armee will Luftangriffe verstärken

Am späten Samstagnachmittag herrschte unterdessen erneut Bombenalarm in Tel Aviv und im Zentrum Israels: Militante Palästinenser feuerten erneut Raketen ab. Dabei waren zwei Explosionen zu hören. Auch in der Hafenstadt Ashdod heulten am Samstag Warnsirenen. Die israelische Armee hat ihrerseits ihr Bombardement der Hamas im Gazastreifen auch in der Nacht zum Samstag fortgesetzt. Luftangriffe im Norden forderten wieder Tote und Verletzte.