Strenge Auflagen für Gaza-Hilfslieferungen

Terroristen im Auftrag der im Gazastreifen herrschenden Hamas hatten am 7. Oktober in Israel ein Massaker unter Zivilisten angerichtet. Mehr als 1400 Menschen kamen dabei und in den folgenden Tagen ums Leben. Mindestens 203 weitere wurden laut israelischer Armee gewaltsam in den Gazastreifen verschleppt, unter ihnen sind auch mehrere Ausländer. Seither überzieht Israel den Gazastreifen mit massiven Bombardements, um Stellungen und Waffenlager der Hamas zu zerstören. Mit der bereits vor Tagen angekündigten Bodenoffensive zögert die Armee aber noch. Offenbar will man noch Hilfslieferungen an die Palästinenser abwarten, die nach der Öffnung des Grenzübergangs Rafah nun angelaufen sind. Lesen Sie die wichtigsten Entwicklungen des Tages im Liveüberblick.