Fast 200 km/h: Orkan fordert erstes Todesopfer

Seit Freitagfrüh fegen heftige Orkanböen über Österreich. Der stürmische Südföhn sorgte am Tiroler Patscherkofel sogar für Windspitzen bis fast 200 km/h. Für das hintere Zillertal gab Geosphere Austria die höchste Warnstufe „Rot“ aus, teils galt weiter „Orange“. 171 km/h wurden in den Hohen Tauern bei der Rudolfshütte in Salzburg gemessen, 150 km/h am Semmering in Niederösterreich. Bäume knickten um, Dächer wurden abgedeckt. Der Sturm forderte auch bereits ein Todesopfer.