Orkansturm mit über 160 km/h beutelt Tirol durch

Höhepunkt bis mittags

Der Sturmhöhepunkt ist am Vormittag sowie um die Mittagszeit zu erwarten. „Am Patscherkofel dürfte es durchschnittliche Windgeschwindigkeiten von mehr als 100 km/h und Orkanspitzen über 160 km/h geben“, sagt Zimmermann. In den Tallagen sei mit 100 km/h zu rechnen – so auch in der Landeshauptstadt. Gleichzeitig schnellen die Temperaturen in bemerkenswerte Höhen. „Sie klettern auf 23 Grad – tendenziell im Unterland.“