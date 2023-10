Feuerwehren wegen Föhnsturm im Dauereinsatz

Für einigen Ärger sorgte der Föhnsturm in Dornbirn, wo aufgrund beschädigter Stromleitungen kurzzeitig fast 15.000 Haushalte ohne Strom waren. Auch in der Bregenzerwälder Gemeinde Schoppernau sowie in Satteins (Walgau) waren zwischenzeitlich etliche Haushalte ohne Strom. Die Schäden waren aber schnell behoben. Ebenfalls unterbrochen werden musste für gut zwei Stunden der Zugverkehr zwischen Feldkirch und Buchs (Schweiz), nachdem Bäume auf die Oberleitung gestürzt waren.