Sturm und Gewitter: Bleiben Sie bitte daheim!

Stürme sind heute, Freitag, in weiten Teilen Kärntens und in Osttirol nicht auszuschließen. Mit Hotspots im Möll- und Liesertal, am Fuße der Karawanken bis zur Grenzgemeinde Bad Eisenkappel. GeoSphere Austria rechnet mit Sturmböen mit bis zu 100 kmh. Das Gefahrenpotenzial ist hoch. Ebenso sind starke Regenschauer und Gewitter zu befürchten, die von Italien aufziehen. Daher die Warnung: Bäume meiden. Das Haus abends am Besten nicht verlassen. Die Feuerwehren sind gerüstet. Es sind bereits mehr als 6000 Haushalte ohne Strom.