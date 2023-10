Sturm forderte Toten, 2700 Haushalte ohne Strom

Vierthöchster Wert der Messgeschichte

197 km/h Windstärke maß der Wetterdienst GeoSphere Austria am Freitag am Patscherkofel in Innsbruck - der vierthöchste Wert überhaupt seit Messbeginn 1977. Auf vielen Bergen verzeichnete GeoSphere orkanartike Böen, teils mit deutlich über 150 km/h. Auch im Tal waren speziell in den klassischen Föhnschneisen wie dem Wipptal über 100 km/h möglich - im Seitental Schmirn wurden gar ganze 124 km/h gemessen.