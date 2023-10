Der perfekte Werbeauftritt mit dem Dachstein

Investitionen von mehr als 20 Millionen Euro

In den vergangenen vier Jahren wurden insgesamt über 20 Millionen Euro investiert. „Wir haben rund um den Dachstein eine 90-prozentige Schneesicherheit. Speicherteiche, Schneekanonen, aber auch Weiterentwicklung der Angebote wie im Family Park in Dachstein West. Wir sind sehr gut gerüstet.“ Was die Zahlen belegen. Denn immerhin macht (anders als in den westlicher gelegenen Gebieten) in Oberösterreich 45% des Gesamtumsatzes der Sommertourismus aus. Der Baumwipfelpfad am Grünberg sowie die Eishöhlen am Krippenstein haben da sicher beträchtlichen Anteil.