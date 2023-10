Millionenbetrug: Österreicher auf Zypern gefasst

Verdächtiger sitzt in Auslieferungshaft

In enger Zusammenarbeit mit der europäischen Polizeibehörde Europol und Eurojust wurde der mutmaßliche Betrüger nun von den zypriotischen Kollegen in Handschellen gelegt. Zeitgleich gingen auch in Österreich und in Tschechien drei weitere verdächtige Bandenmitglieder ins Netz. Der 29-Jährige wartet nun in der Zelle auf Zypern auf seine Auslieferung.