Jakob (8) und David (6) sind echte Blutsbrüder

Große Typisierungsaktion

„Er hatte eine riesengroße Freude, hätte am liebsten gleich selber mitgespielt. Außerdem hat er einen Ball und ein signiertes Trikot bekommen“, erinnert sich Sandra an den schönen Tag zurück. „Vor einem Jahr standen bei einer Typisierungsaktion bei BMW Steyr 471 Menschen für Jakob und andere Patienten bereit. Ein Jahr später stand Jakob auf dem Spielfeld der Vienna Vikings. Dass dieser Moment genau am ersten Jahrestag der Typisierungsaktion stattfand, macht ihn für alle Beteiligten besonders“, freut sich Organisatorin Katharina Palatzky.