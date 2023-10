Citroën ë-C3: Das E-Auto um 20.000 Euro kommt!

Das Armaturenbrett erinnert an das Cockpit bei der Schwestermarke Peugeot: Der schmale Tacho sitzt oberhalb eines kleinen Lenkrades, seine digitalen Inhalte werden wie bei einem Head-up-Display eingespiegelt. Das optionale Zentraldisplay misst 10,25 Zoll. Serienmäßig ist eine Dockingstation fürs Handy, das per NFC automatisch die Fahrzeug-App startet und als Display dient, für Telefon, Radio, Navigation, Musik etc. Die Bedienung erfolgt über Lenkradtasten. Navigation mit Echtzeit-Verkehrsdaten gibt es als kostenpflichtiges Abo.