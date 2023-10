Macheten-Angriff am Landhausplatz: Freispruch!

Angeklagter nach Italien, aber nur „versehentlich“

Dass der Verdächtige zunächst nach Italien entwischte, erklärte er so: „Ich bin nach der Einnahme von Tabletten im Auto von zwei Damen eingeschlafen und erst in Italien wieder aufgewacht.“ Dort klickten wegen offener Delikte die Handschellen, eine Auslieferung und nun der späte Prozess in Tirol folgten.