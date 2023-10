Das ÖFB-Team hat nach der 2:3-Niederlage zu Hause gegen Belgien die vorzeitige Qualifikation für die EM-Endrunde 2024 verpasst. Im zweiten Anlauf soll es heute ab 18:00 Uhr gegen Aserbaidschan gelingen. Im „Duell - Sport“ mit Ernst Baumeister und Stefan Maierhofer rücken die Leistungen der Mannschaft in den Vordergrund. Während man in der Defensive mehr Stabilität braucht, ist es umso wichtiger vorne einen Stürmer zu haben, der trifft. Teamchef Rangnick hat Rapid-Kapitän Guido Burgstaller nachnominiert, der sein letztes Spiel im Österreich-Trikot im Juni 2019 bestritten hat. „Ruft der Teamchef an, kann er nicht nein sagen“, so Maierhofer.