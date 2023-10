Lawrow ebnet Putin den Weg nach China

Der russische Außenminister Sergej Lawrow ist am Montag in Peking eingetroffen. Dort traf er seinen chinesischen Amtskollegen Wang Yi zu Gesprächen. Die Reise erfolgt im Vorfeld eines erwarteten Besuchs von Russlands Präsident Wladimir Putin in China. Lawrow soll dann nach Nordkorea weiterreisen, um auch dort einen Putin-Besuch vorzubereiten.