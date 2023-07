Italiens Regierung steigt aus Pakt mit China aus

Groß denken – so lautet das Motto vieler chinesischer Projekte. Auch jenes der „neuen Seidenstraße“, eine gigantische Infrastruktur-Initiative, mit der das Reich der Mitte seinen Großmacht-Status festigen will. Geplant ist der Bau von Eisenbahnlinien, Straßen und Seeverbindungen, am Ende soll ein weit verzweigtes Transport- und Handelsnetz stehen. Bisher wurden Infrastrukturvorhaben im Wert von 900 Milliarden Euro finanziert.