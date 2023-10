Bald neues Projekt für die Kinder in Innsbruck?

Man sieht – und hört – sie beim Kastanien-Einsammeln, auf Spielplätzen und in Bussen. Man erkennt sie am neugierigen Blick und an der Faszination für Baustellen, die Feuerwehr und Dinosaurier. Die Rede ist natürlich von Kindern. In Innsbruck erblicken durchschnittlich im Jahr 1200 Neugeborene das Licht der Welt bzw. die Neonröhren in der Innsbrucker Klinik. So wurden letztes Jahr 1116 kleine Innsbruckerinnen und Innsbrucker geboren, die meisten von ihnen feiern im Dezember ihren Geburtstag. Der Kindergarten ist dann nicht mehr allzu weit weg.