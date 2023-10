Drei Verletzte bei schwerem Autounfall in Rum

Böser Unfall am Donnerstagnachmittag in Rum (Bezirk Innsbruck-Land)! Beim Abbiegen an einer Kreuzung erfasste ein Pkw-Lenker (24) das Auto eines 66-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde auch ein drittes Fahrzeug involviert. Alle drei Lenker wurden verletzt.