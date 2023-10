Einsatz in Wien: Anonymer Anrufer drohte mit Bombe

Bombenalarm in Wien-Währing: Gegen ein Gebäude in der Schopenhauserstraße ist am Donnerstag telefonisch eine Bombendrohung eingegangen. Die Exekutive war am Nachmittag dabei, das Gebäude zu durchsuchen - das Grätzel musste abgesperrt werden. Gegen 16 Uhr konnte dann Entwarnung gegeben werden.