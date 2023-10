Aus für den VW e-up!: Der Kleinstwagen läuft aus

„Die Produktion des up! und des e-up! im Volkswagen-Werk Bratislava läuft im vierten Quartal aus“, sagte ein VW-Sprecher am Mittwoch auf Anfrage. In Deutschland habe man bereits die Bestellbücher geschlossen, auch in Österreich ist eine individuelle Konfiguration des Fahrzeugs nicht mehr möglich. Bei einigen Händlern - insbesondere in Deutschland - gibt es aber noch Restbestände. In Österreich wird es schwer, noch einen neuen e-up! zu finden.