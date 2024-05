Filmfestival am Wörthersee zum 60. Geburtstag

400 Filme produziert

„Lisa Film“ produzierte rund 400 Filme, die besten davon sind zwischen 9. und 14. Juni beim Open-Air-Kino beim Bistro in Velden zu sehen. „Zärtliche Chaoten“, „Geld oder Leber“ oder „Hilfe, ich liebe Zwillinge“ sind dabei. Jahrzehntelang drehte die gesamte deutschsprachige Filmwelt am Wörthersee. „Vom Schlosshotel am Wörthersee“ mit Roy Black wurden in drei Staffeln 34 Episoden produziert. „Und viele Stars sind am 9. Juni beim großen Fest im Schlosshotel Velden zu Gast, wenn wir eine Dokumentation über das Schlosshotel zu drehen beginnen“, verrät Kraiger.