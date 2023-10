Fachkräfte werden im Ausland rekrutiert

Diesen Auftrag soll ab 2024 eine Agentur übernehmen. Dafür wurde eine Ausschreibung gestartet. In die Suche werden insgesamt 4,4 Millionen Euro investiert. Diese beschränkt sich vorerst auf die Branchen Elektrotechnik, Metallbearbeitung und Pflege, wo die Suche sogar bis auf die Philippinen ausgeweitet wird. Dort gibt es schon Einrichtungen, die Pflegekräfte auf Europa vorbereiten. In Kärnten wiederum wird in Sprachkurse und Wohnungen investiert. Maßnahmen, die vom AMS begrüßt werden. „Natürlich müssen wir zuerst bei uns den Menschen Perspektiven schaffen, aber branchenspezifisch ist gezielte Zuwanderung möglich“, meint Wolfgang Haberl.