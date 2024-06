Stadion-Ruine in München: „Wir leben noch“

Mutmacher für die Heimat

Schewtschenko äußerte zum Abschluss, dass er sich ein positives Abschneiden seiner Auswahl bei der EM in Deutschland wünsche – auch als Mutmacher für die Menschen daheim. Nach dem Auftaktspiel gegen Rumänien stehen für das Team noch Duelle mit der Slowakei in Düsseldorf und Belgien in Stuttgart an. Dann soll auch in diesen Städten die zerstörte Tribüne von Charkiw als Mahnmal aufgebaut werden.