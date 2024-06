Sylvie Meis wünscht Ex einen „Happy Divorce Day“

Hochzeit in Florenz

Vervollständigt wurde ihre Nachricht mit einem wunderschönen Schwarz-Weiß-Foto ihrer Hochzeit, auf dem sie sich auf „Groom“ („Bräutigam“)- und „Bride“(„Braut“)-Sesseln liebevoll aneinanderkuscheln. Laut deutschen Medien sei die Scheidung am Montag am Familiengericht in Hamburg ratzfatz, in nicht einmal einer halben Stunde, erledigt gewesen. Meis und der Künstler Castello hatten 2020 in Florenz geheiratet.