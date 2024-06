13-Jährige verprügelt: Mehrere Mädchen angezeigt

Drohungen via Handy

Die 13-Jährige sei daraufhin, begleitet von ihren Eltern, in eine Polizeiinspektion gekommen, um Anzeige wegen Körperverletzung zu erstatten. Weiters wurde im Zusammenhang mit einer gefährlichen Drohung durch eine der Tatverdächtigen eine Anzeige eingebracht. Die Drohung soll schon einige Tage zuvor via Handy erfolgt sein.