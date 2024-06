Spanien-Keeper Simon spielt EM trotz Verletzung

„Ihr könnt beruhigt sein“

Der Stammgoalie des dreifachen Europameisters hat schon länger Probleme mit der Blessur. Er wolle vor dem Gruppengipfel gegen Italien am Donnerstag (21.00 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) in Gelsenkirchen eigentlich nicht weiter darüber sprechen. „Ihr könnt beruhigt sein“, sagte Simon zu den Medienvertretern und sprach von einem Termin nach dem 15. Juli, also einen Tag nach dem Finale in Berlin. „Nach der EM lässt sich das alles besser erklären.“