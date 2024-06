Die besten Gesänge und Fanvideos aus Deutschland

Gastgeber Deutschland, die „Toon Army“ aus Schottland, die Engländer oder doch die Fan-Welle der „Oranje“– das sind die emotionalsten und lustigsten Schlachtgesänge bei der Fußball-Europameisterschaft. Plus: Warum Italiener mit Albanern tanzten und in der Düsseldorfer Innenstadt am Montag fast jeder „from Austria“ war.