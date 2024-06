Jetzt fix: Bea neuer Coach von Stripfing

Trainierte zuletzt Viertligisten

Bea coachte zuletzt im Frühjahr den spanischen Viertligisten Aguilas FC, davor betreute er u.a. CD Numancia in der 3. Liga sowie die Auswahl der Dominikanischen Republik. Als Co-Trainer assistierte er in über 250 Spielen Jose Luis Mendilibar sowohl bei UD Levante als auch bei SD Eibar in LaLiga.