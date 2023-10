Beide Lenker nach Frontalunfall schwer verletzt

Zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person wurde die Stadtfeuerwehr Leibnitz in den Morgenstunden des 10. Oktobers gemeinsam mit der Feuerwehr Seggauberg alarmiert. Auf der Landesstraße 665 kam der Lenker eines Fahrzeuges aus unbekannter Ursache bergab von seiner Fahrbahn ab und krachte frontal in ein entgegenkommendes Fahrzeug. Eines der Autos wurde in den Straßengraben geschleudert, das zweite drehte sich um 180 Grad und kam in einer Wiese zum Stillstand. Ein zum Unfall dazukommender Fahrer setzte die Rettungskette in Gang und leistete umgehend Erste Hilfe. Die Lenkerin des entgegenkommendes Fahrzeug konnte er aus dem Wrack befreien.