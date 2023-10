Drei Hunde bei Todesangriff auf Joggerin dabei

„Elmo“ war wohl nicht alleine am Tod von Herta A. schuld. Das ist die wichtigste Erkenntnis der ersten polizeilichen Einvernahme der Hundehalterin (37). Auf den Tag genau eine Woche nach dem Angriff, noch im Spital, berichtete die 37-Jährige, was beim Gassigehen am Vormittag des 2. Oktober in Sebern in Naarn passiert war.