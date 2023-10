LASK-Fans: „Diesen Kampf wirst du gewinnen, Robi!“

Es ist eine schöne Geste, die in Zeiten von vermehrten Fan-Randalen und Ausschreitungen in- und außerhalb der Stadien wohltut - vor allem jenem Fußballanhänger, an den sie gerichtet ist: LASK-Fans helfen ihrem schwarz-weißen Kumpel, der an einem Gehirntumor erkrankt ist: „Du bist nicht alleine!“