Gutachten in Arbeit: Wie ticken die Zechpreller?

Sie flüchteten gemeinsam, jetzt sind sie aber getrennt: Jenes Duo - sie 16, er 17 -, das Anfang August in Linz nach einer nicht bezahlten Rechnung eine Sushi-Wirtin (41) überfahren und schwer verletzt haben soll, anschließend nach Kroatien flüchtete und dort geschnappt wurde, sitzt weiterhin in Graz in Untersuchungshaft. Natürlich nicht gemeinsam: Die beiden gelten als mögliche Komplizen, und wegen der Verabredungsgefahr dürfen sie auch keinen Kontakt miteinander haben.