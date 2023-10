„Das System Red Bull wackelt ein bisschen“

Motivationsfrage?, Struber und Seonbuchner

Nach dem 0:2-Auswärtserfolg zum Champions League Auftakt haben viele gestaunt über die Salzburger Leistung. Doch in den letzten Wochen hat sich die Salzburger Selbstverständlichkeit verflüchtigt und kleinere Gegner ärgern mittlerweile auch den großen Gejagten. „Es fehlt die Motivation, auch in solchen Spielen an die Leistungsgrenze zu gehen“, argumentiert Maierhofer, der den Unterschied zwischen Champions League und Liga verstehe, das Erreichen der Leistungsgrenze im Liga-Alltag jedoch bemängelt. Für Trainer Gerhard Struber und Sportdirektor Bernhard Seonbuchner mit Sicherheit keine einfache Situation, an der Qualität der beiden Männer muss es aber nicht liegen. Den gesamten ersten Teil des Duells sehen Sie im Video!