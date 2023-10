Felix ringt um sein Leben, braucht dafür Hilfe

Taekwondo, ein Kampfsport, ist das Hobby von Felix aus Bad Zell, aber den größten Kampf seines Lebens ficht er gerade im Krankenhaus in Linz aus. Denn in den Sommerferien wurde bei dem jungen Mühlviertler eine akute Leukämieerkrankung festgestellt. Seither ist er im Med Campus…IV. der Linzer Uniklinik, um den Blutkrebs in Schach zu halten. Um ihn zu besiegen, braucht der Bauernbub, der am liebesten bei den Tieren ist, Hilfe.