Bartagame „Rupert“ sucht ein neues Zuhause

Ausgerechnet am Welttierschutztag letzten Mittwoch machten aufmerksame Anrainer der Weizbachgasse in St.…Ruprecht an der Raab eine Entdeckung: Ein graues, stacheliges Häufchen saß auf einem Weg und blickte sie mit großen, traurigen Augen an. Eine völlig entkräftete, vermutlich einfach ausgesetzte Bartagame, wie sich herausstellte. Die Menschen schauten nicht weg, packten das gutmütige Tier ein und suchten via sozialen Netzwerken nach seinen Besitzern.