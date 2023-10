Hochwürden predigt am Urfahranermarkt im Autodrom

Schumann, eigentlich Lektor an der Uni Wien, hat sich seit 1991 der Circus- und Schaustellerseelsorge verschrieben. Betreut werden von ihm alle Schaustellerfamilien, die sich mit ihren Anliegen (Taufen, Beerdigungen, Trauungen oder Geschäftseinweihungen) an ihn wenden. So war der 64-Jährige, ehe er nach Linz aufbrach, noch im kärntnerischen St. Veit an der Glan, um ein Fahrgeschäft einzuweihen. Auf den Märkten hat er immer ein offenes Ohr für seine Schäfchen, da kann es schon passieren, dass er stundenlang mit im Kassenhaus sitzt, um zu reden.