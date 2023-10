Kein Gift im Körper von AfD-Chef gefunden

Co-Parteichefin der AfD wieder bei Wahlkampf-Events dabei

Chrupalla war nach Angaben der Bundespartei vom Donnerstag wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden. Er werde sich in „weiterführende ärztliche Behandlung begeben“. Alle geplanten Wahlkampftermine in Bayern seien abgesagt worden. Alice Weidel, Co-Parteichefin der AfD, will nach der Absage eines Wahlkampf-Auftrittes am Tag der Deutschen Einheit unterdessen wieder auf die öffentliche Bühne zurückkehren. Zuvor hatte Weidel einen öffentlichen Wahlkampftermin im bayerisch-thüringischen Grenzort Mödlareuth abgesagt - nach eigenen Angaben aus Sicherheitsgründen.