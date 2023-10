Nach Selfie ging es Chrupalla plötzlich schlecht

Nur langsam sickern Details zu den Ermittlungen rund um den medizinischen Notfall am Rande einer Wahlkampfveranstaltung von AfD-Chef Tino Chrupalla in Bayern durch. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Verdachts auf Körperverletzung - gegen Unbekannt. Mittlerweile gaben die Ermittler bekannt, dass es vor einer geplanten Rede Chrupallas am Mittwoch „leichten Körperkontakt“ mit mehreren Menschen im Zuge eines Selfies gegeben habe. Anschließend habe sich der Parteivorsitzende plötzlich unwohl gefühlt.