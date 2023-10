„Zeitpunkt ist jetzt besser, Verletzte zu haben“

Favoritenrolle gegen Belgien?

Spieler wie Nicolas Seiwald oder auch Christoph Baumgartner (beide bei RB Leipzig) haben unumstritten gezeigt, dass sie das Potenzial im Nationalteam abrufen. Beide Akteure sind in Deutschland aber eher in der Reservisten-Rolle. Demnach ist es schwierig einzuschätzen, ob Österreich nach dem 1:1-Hinspiel zu Hause Favorit ist. Fakt ist, dass sich Belgien in einem Umbruch befindet und auch der junge Nationaltrainer Domenico Tedesco hat seine Eigenheiten sowie Problemchen mit einzelnen Spielern. Mehr zur Nationalteam-Thematik sehen Sie im Video!